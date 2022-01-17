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Общество17 января 2022 4:13

В Кузбассе выявили 274 новых случая коронавируса

В регионе с начала пандемии заболели более 89 тысяч человек
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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В Кузбассе выявили 274 новых случая коронавируса.

В Кузбассе выявили 274 новых случая коронавируса.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 274 человек. Региональный оперштаб сообщает, что скончались восемь пациентов с коронавирусом.

У всех восьмерых умерших развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 292 пациента.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 89 540 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 81 756 выздоровели, 1 798 скончались, 5 050 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.