В Кузбассе выявили 274 новых случая коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 274 человек. Региональный оперштаб сообщает, что скончались восемь пациентов с коронавирусом.

У всех восьмерых умерших развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 292 пациента.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 89 540 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 81 756 выздоровели, 1 798 скончались, 5 050 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.