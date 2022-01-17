В Минпромторге прокомментировали сообщения о росте цен на продукты в Кузбассе

Фото: Минпромторг Кузбасса / Instagram

Повышение розничных цены на продукты питания происходит из-за роста закупочной цены, наценка же торговых сетей не увеличивалась. Об этом сообщили в Минпромторге Кузбасса.

В ведомстве прокомментировали участившиеся в соцсетях сообщения кузбассовцев о росте цен на продукты. В Минпромторге сообщили, что направили запросы в торговые сети региона, чтобы выяснить причины повышения.

- По информации сетей, рост розничной цены происходит из-за роста закупочной цены. Наценка торговых сетей не увеличивалась и в среднем составляет до 15%, - сказано в сообщении.

В ведомстве рассказали, что при участии ФАС России проработаны дополнительные механизмы, которые позволят крупным торговым сетям добровольно ограничить размеры наценок на ряд продовольственных товаров. Максимальная наценка будет составлять не более 10%, при этом ее минимальный размер не ограничен.

- Предполагается, что ограничение будет установлено на примерно 200 товарных позиций из 25 категорий, составляющих базовую продовольственную корзину российского покупателя, в том числе, вермишель, овощи борщевого набора, хлеб, молоко, сливочное масло, гречневую крупу и другие, - сообщили в Минпромторге.

В ведомстве также напомнили, что в магазинах обычно представлены товары разной ценовой категории. Кроме того, торговых сетях регулярно проводятся акции, позволяющие купить товары по сниженным ценам.