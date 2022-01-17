В Новокузнецке будут судить жителя, который оформил семь кредитов от имени своего дедушки. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новокузнецке будут судить 29-летнего жителя. Мужчина оформил от имени своего дедушки семь кредитов на сумму около 540 тысяч рублей. В ГУ МВД по Кемеровской области сообщили, что горожанин обвиняется по статьям «Кража» и «Мошенничество».

В ведомстве рассказали, что в полицию обратился 69-летний пенсионер. Он рассказал, что с его счета похитили деньги, на который пожилой житель вносил ежемесячные платежи по кредиту. Мужчина был уверен, что выплачивает заем, но получил уведомление об имеющейся задолженности.

Оказалось, что за два года по кредитному договору пенсионера не произошло ни одного погашения. Кроме того, от имени пожилого новокузнечанина заключены еще семь кредитов на сумму около 540 тысяч рублей.

Сотрудники установили, что к этому причастен 29-летний внук. Так, первый кредит пожилой мужчина оформлял онлайн на компьютере внука. Пенсионер не вышел из личного кабинета в банковском сервисе. Молодой мужчина воспользовался этим и подключил к аккаунту родственника услугу «мобильный банк». При помощи этого он похищал вносимые родственником ежемесячные платежи и от его имени оформил еще семь кредитов. Деньги 29-летний внук потратил на развлечения, покупку автомобиля, одежды и гаджетов. Сумма ущерба составила около 670 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд. Новокузнечанину грозит до шести лет лишения свободы.