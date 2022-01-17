Синоптики объяснили происхождение необычного явления в небе Новокузнецка. Фото: ВКонтакте/vse_norm_novokuznetsk.

В южной столицы Кузбасса жители 16 января в 08.33 заметили необычное свечение над многоэтажным домом. Очевидцы опубликовали фотографии явления в соцсетях.

- «Рассвет», «НЛО», «Сбой в матрице!» - предположили новокузнечане в сети.

Синоптики Кемеровского гидрометцентра рассказали, что запечатленное на фото свечение - это оптическое явление. В небе данное пятно образовалось из-за отражения света от облаков.