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Общество17 января 2022 9:16

Синоптики объяснили происхождение необычного явления в небе Новокузнецка

Очевидцы опубликовали фотографии явления в соцсетях
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Синоптики объяснили происхождение необычного явления в небе Новокузнецка. Фото: ВКонтакте/vse_norm_novokuznetsk.

Синоптики объяснили происхождение необычного явления в небе Новокузнецка. Фото: ВКонтакте/vse_norm_novokuznetsk.

В южной столицы Кузбасса жители 16 января в 08.33 заметили необычное свечение над многоэтажным домом. Очевидцы опубликовали фотографии явления в соцсетях.

- «Рассвет», «НЛО», «Сбой в матрице!» - предположили новокузнечане в сети.

Синоптики Кемеровского гидрометцентра рассказали, что запечатленное на фото свечение - это оптическое явление. В небе данное пятно образовалось из-за отражения света от облаков.