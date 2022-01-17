В Кемерове на время крещенских купаний ограничат движение автотранспорта

Фото: Администрация города Кемерово.

В Кемерове в связи с проведением крещенских купаний будут временно действовать ограничения для автотранспорта. Об этом сообщили в городском Центре организации дорожного движения.

Так, с 19.00 18 января до 22.00 19 января внесут изменения в организацию движения в районе Знаменского кафедрального собора. Будет ограничена остановка и стоянка на улице Гагарина от Соборной до Кавалерийской, на улице Луговой от парковки перед собором до Кавалерийской улицы.

Также в районе зоны отдыха «Чайка» будет ограничена остановка и стоянка транспорта на Притомском проспекте в районе поворота к улице 3-я Заречная, улица 4-я Заречная, проезд от проспекта Притомский до улицы 3-я Заречная.

Кроме того, в районе Храма Святой Блаженной Ксении Петербуржской (п. Боровой, ул. Святой источник, 26/к2) будет организовано одностороннее движение от улицы 50 лет Победы по улицы Святой источник, а выезд будет организован по улице Декабрьская. Автомобилистам следует быть внимательнее при планировании маршрута.

Фото: Администрация города Кемерово.