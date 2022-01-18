В Кузбассе за год погибли два младенца с коронавирусом. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

В Кузбассе переболел коронавирусной инфекцией 21 новорожденный в 2021 году. Об этом сообщил региональный минздрав в ходе прямого эфира, темой которого стали особенности вакцинации беременных.

Главный областной неонатолог Елена Иванова отметила, что в прошлом году два малыша скончались на фоне болезни в раннем неонатальном периоде. Они имели достаточно тяжелую сопутствующую соматическую патологию.

Также уточнила, что коронавирус наиболее опасен для детей на самом раннем этапе жизни. Кроме того, заболеть коронавирусом плод может от матери, находясь в утробе. Диагноз подтверждается у малыша в первые часы после появления на свет.