Рядом с ледовым дворцом «Кузбасс» в Кемерове начали установку светофора

Фото: администрация г. Кемерово

Напротив ледового дворца «Кузбасс» на проспекте Притомском начался монтаж нового светофора. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кемерова.

Регулируемый пешеходный переход будет организован между двумя остановками. Это сделано для удобства и безопасности горожан, которые ходят в ледовый дворец «Кузбасс», пояснили в мэрии.

У светофора будет кнопка вызова пешеходной фазы, поэтому его работа не создаст проблем для автомобилистов (на этом участке мало пешеходов).

Специалисты уже установили восьмиметровые стойки, сейчас монтируют кабельные линии. К концу недели светофор будет запущен в тестовом режиме.