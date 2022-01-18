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Общество18 января 2022 3:22

Рядом с ледовым дворцом «Кузбасс» в Кемерове начали установку светофора

Анастасия СЕРГЕЕВА
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Фото: администрация г. Кемерово

Фото: администрация г. Кемерово

Напротив ледового дворца «Кузбасс» на проспекте Притомском начался монтаж нового светофора. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кемерова.

Регулируемый пешеходный переход будет организован между двумя остановками. Это сделано для удобства и безопасности горожан, которые ходят в ледовый дворец «Кузбасс», пояснили в мэрии.

У светофора будет кнопка вызова пешеходной фазы, поэтому его работа не создаст проблем для автомобилистов (на этом участке мало пешеходов).

Специалисты уже установили восьмиметровые стойки, сейчас монтируют кабельные линии. К концу недели светофор будет запущен в тестовом режиме.