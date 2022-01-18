В Кузбассе дети с особенностями развития вынуждены учиться на дому из-за проблем с отоплением. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Осинниках жители рассказали, что дети вынуждены учиться дома из проблем системы отопления в школе-интернате № 4. Об этом горожане сообщили в соцсетях главы региона.

- Дети с особым развитием вынуждены были покинуть данное заведение и обучаться дома, - отметил один из жителей.

Представители администрации Осинников ответили, что некоторое время назад случился сбой в работе системы отопления. Чтобы решить данную проблему подключили модульную котельную. Для запуска основной котельной ведутся соответствующие работы, как только они завершатся, дети вернутся к обучению в обычном режиме.