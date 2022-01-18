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Общество18 января 2022 4:19

В Кузбассе дети с особенностями развития вынуждены учиться на дому из-за проблем с отоплением

Об этом горожане сообщили в соцсетях главы региона
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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В Кузбассе дети с особенностями развития вынуждены учиться на дому из-за проблем с отоплением.

В Кузбассе дети с особенностями развития вынуждены учиться на дому из-за проблем с отоплением.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Осинниках жители рассказали, что дети вынуждены учиться дома из проблем системы отопления в школе-интернате № 4. Об этом горожане сообщили в соцсетях главы региона.

- Дети с особым развитием вынуждены были покинуть данное заведение и обучаться дома, - отметил один из жителей.

Представители администрации Осинников ответили, что некоторое время назад случился сбой в работе системы отопления. Чтобы решить данную проблему подключили модульную котельную. Для запуска основной котельной ведутся соответствующие работы, как только они завершатся, дети вернутся к обучению в обычном режиме.