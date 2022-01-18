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Общество18 января 2022 4:31

В Кузбассе выявили 280 новых случаев коронавируса

В регионе с начала пандемии заболели более 89 тысяч человек
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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В Кузбассе выявили 280 новых случаев коронавируса.

В Кузбассе выявили 280 новых случаев коронавируса.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 280 человек. Региональный оперштаб сообщает, что скончались семь пациентов с коронавирусом.

У всех семырех умерших развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. За прошедшие сутки в регионе выздоровел 301 пациент.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 89 820 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 82 057 выздоровели, 1 805 скончались, 5 248 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.