В Кузбассе выявили 280 новых случаев коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 280 человек. Региональный оперштаб сообщает, что скончались семь пациентов с коронавирусом.

У всех семырех умерших развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. За прошедшие сутки в регионе выздоровел 301 пациент.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 89 820 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 82 057 выздоровели, 1 805 скончались, 5 248 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.