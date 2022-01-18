КемГУ начнет выпускать ветеринаров

Фото: инстаграм КемГУ

С этого года в КемГУ начнут учить на ветеринаров, соответствующая специальность откроется на базе колледжа промышленных, информационных технологий и права. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

В КемГУ пояснили, что выпускники получат квалификацию, позволяющую заниматься лечением домашних животных, а также работать на сельскохозяйственных фермах, птицефабриках.

- Студенты получат профессиональные компетенции в области ветеринарных дисциплин, анатомии и физиологии животных, клинической диагностики, получают знания и навыки в области ветеринарной фармакологии, акушерства и гинекологии, общей и частной хирургии и др., - сообщили в пресс-службе.

Прием абитуриентов начнется летом 2022 года. Для тех, кто окончил 11 классов, срок обучения составит 2 года 10 месяцев, 9 классов - 3 года 10 месяцев.