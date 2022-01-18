Кемерово
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
-11°
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 января 2022 11:45

В Кузбассе увеличилось число разводов в 2021 году

На 100 браков приходится 78 разводов
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Кузбассе увеличилось число разводов в 2021 году.

В Кузбассе увеличилось число разводов в 2021 году.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе озвучили статистику по бракам и разводам в 2021 году. Об этом сообщил Кемеровостат.

Так, в регионе с января по ноябрь прошлого года зарегистрировали 14 020 браков, а расторгли их 10 987 пар. Например, в 2020 году было заключено 12 528 браков, развелись в 9 543 пар.

Кроме того, в 2021 году на 100 браков в регионе приходится 78 разводов, а в 2020 году 76. При этом Кузбасс находится на четвертом месте из десяти по количеству браков в Сибири, а по количеству разводов - на третьем.