В Кузбассе увеличилось число разводов в 2021 году. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе озвучили статистику по бракам и разводам в 2021 году. Об этом сообщил Кемеровостат.

Так, в регионе с января по ноябрь прошлого года зарегистрировали 14 020 браков, а расторгли их 10 987 пар. Например, в 2020 году было заключено 12 528 браков, развелись в 9 543 пар.

Кроме того, в 2021 году на 100 браков в регионе приходится 78 разводов, а в 2020 году 76. При этом Кузбасс находится на четвертом месте из десяти по количеству браков в Сибири, а по количеству разводов - на третьем.