Власти Кузбасса сообщили о готовности к приходу штамма «омикрон» в регион

Фото: архив "КП" Фото: Иван МАКЕЕВ

Власти Кузбасса подготовили программу действий для защиты жителей региона от нового штамма коронавируса «омикрон». Мероприятия обсуждались на заседании штаба по охране здоровья населения.

Заместитель председателя правительства Кузбасса Алексей Цигельник напомнил, что новая разновидность коронавируса является более заразной, чем ее предшественники. Поэтому ожидается, что количество заболевших может резко возрасти, а, следовательно, увеличится нагрузка на больницы, поликлиники и скорую помощь.

Если число обращений в «красные зоны» превысит 6 тысяч в день, а количество вызовов на дом возрастет до 5 тысяч, медорганизации Кузбасса будут переведены в экстренный режим работы.

- Он предполагает оказание только экстренной и неотложной помощи, выдачу льготных лекарственных препаратов и продление режима работы «красных зон» с 08.00 до 23.00, - сообщили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.

В Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске по одной поликлинике переведут на круглосуточный режим работы. 48 медучреждений смогут увеличить количество «красных зон», развернуть дополнительные бригады врачей. Также в случае необходимости возрастет количество сотрудников колл-центров, регистратур, телефонных линий.

Резерв скорой помощи будет увеличен на 17%, что составит 233 бригады - это позволит справиться с 1,5-кратным увеличением количества вызовов. Также будет расширен автопарк медорганизаций до 275 автомобилей, создан водительский резерв из 109 человек.

Увеличить количество медиков планируется за счет привлечения узких специалистов, ординаторов и студентов, а также медработников санаториев, которые пройдут обучение.