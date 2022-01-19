В Кемерове продолжают строить дорогу-дублер и новую набережную

Фото: Instagram / @ilyaseredyuk

Мэр Кемерова в соцсетях поделился фотографиями с мест строительства дороги-дублера Притомского проспекта и нового участка набережной Томи.

Несмотря на холод и снег, на дублере идет второй этап строительных работ. Практически готово земляное полотно и почти закончили устройство ливневок и водопроводной сети. А вот тротуары, свет и газоны сделают уже ближе к лету, когда потеплеет. Также техника работает на набережной: укрепляют откос, заливают ростверк (верхнюю часть столбчатого фундамента) под видовую площадку.

В комментариях жители поинтересовались, планируется ли как-то благоустроить въезд в город - привокзальную часть. На это Илья Середюк ответил, что концепция реконструкции привокзальной территории есть, но на ее реализацию пока нет нужных ресурсов.