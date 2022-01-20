В администрации Кемерова рассказали, на каких маршрутах изменится нумерация в феврале

Фото: архив "КП" Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА

В феврале в рамках модернизации транспортной системы Кемерова маршрутки на восьми направлениях будут заменены автобусами и изменят свою нумерацию. Об этом сообщили в городской администрации.

Фото: пресс-служба администрации г. Кемерово

Так, маршрутка № 3т станет автобусом № 85, № 7т - автобусом № 7, № 8т - автобусом № 88, № 13т - автобусом № 13, № 31т - автобусом № 31, № 37т - автобусом № 37, № 48т - автобусом № 48, № 83т - автобусом № 84.

Соответствующие памятки появились на остановках и в общественном транспорте.

Все остальные маршрутки сохранят свои номера до 1 апреля, уточнили в мэрии.

Напомним, что в рамках модернизации в городе будут сохранены 25 уникальных таксомоторных маршрутов, но у них исчезнет буква «т», и вместо «пазиков» на линию выпустят современные вместительные автобусы.