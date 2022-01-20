В Кемерове 23 человека тушили пожар в частном доме. Фото: ВКонтакте/auto_42.

В Кемерове накануне случился пожар частном доме на улице Заречной. Очевидцы опубликовали фото с места происшествия в соцсети. В ГУ МЧС по Кузбассу рассказали, что сигнал о возгорании поступил в 21.01.

В ведомстве отметили, что на момент прибытия первого подразделения крыша дома и веранда горели открытым пламенем. Полностью пожар потушили в 21.24. На месте работали 23 человека и шесть единиц техники. В результате происшествия обгорела крыша, стены, деревянные перекрытия, полностью сгорела веранда. Общая площадь пожара - 44 квадратных метра.

Добавили, что пожар обошелся без пострадавших, хозяин дома успел эвакуироваться. Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем.