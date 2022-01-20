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Общество20 января 2022 6:03

Повар из Кемерова снова станет участником кулинарного шоу

Кузбассовец намерен взять реванш
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Повар из Кемерова снова станет участником кулинарного шоу.

Повар из Кемерова снова станет участником кулинарного шоу.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Кемеровчанин Михаил Максимов намерен взять реванш в кулинарном реалити-шоу «Белый китель». Об этом сообщает телеканал «Пятница!».

В прошлый раз кузбассовец потерпел поражение в проекте «Битва шефов». Тогда уроженец Кемерова неправильно приготовил мясной фарш для хинкали, из-за чего его дисквалифицировали.

Оценивать кулинарные таланты Михаила и других участников будут гуру ресторанного бизнеса - Дмитрий Левицкий, Дмитрий Горовенко и Илья Захаров.