Повар из Кемерова снова станет участником кулинарного шоу. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Кемеровчанин Михаил Максимов намерен взять реванш в кулинарном реалити-шоу «Белый китель». Об этом сообщает телеканал «Пятница!».

В прошлый раз кузбассовец потерпел поражение в проекте «Битва шефов». Тогда уроженец Кемерова неправильно приготовил мясной фарш для хинкали, из-за чего его дисквалифицировали.

Оценивать кулинарные таланты Михаила и других участников будут гуру ресторанного бизнеса - Дмитрий Левицкий, Дмитрий Горовенко и Илья Захаров.