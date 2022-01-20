В кузбасском городе открыли мемориальный комплекс памяти шорского поэта

Фото: пресс-служба АПК

В Осинниках рядом с ДК «Октябрь» появился мемориальный комплекс памяти шорского поэта, собирателя народного фольклора, исполнителя горлового пения Степана Торбокова. Об этом сообщила пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

На постаменте установлена гранитная книга с изображением Степана Торбокова, а также выполненный из металла шорский национальный инструмент кай-комус. Место для комплекса было выбрано не случайно: с 2006 года в ДК «Октябрь» проходят традиционные чтения «Торбоковская яркая звезда». Территорию мемориала заасфальтировали, установили скамейки, весной там облагородят клумбу.

Создания комплекса обошлось почти в миллион рублей. Финансировался проект из местного бюджета и из федеральной казны - по программе поддержки социального и экономического развития коренных малочисленных народов.