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Происшествия21 января 2022 3:17

Житель Кузбасса устроил банкет в обворованном доме

Также завернул украденное имущество в хозяйский плед
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Житель Кузбасса устроил банкет в обворованном доме

Житель Кузбасса устроил банкет в обворованном доме

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Прокопьевске заключили под стражу жителя, который в обворованном доме устроил банкет из похищенных продуктов. Сообщает ГУ МВД по Кузбассу.

Так, в полицию обратилась 34-летняя жительница, которая рассказала, что в ее частном доме совершена кража. Злоумышленник украл телевизор, чайник, акустическую систему, также пропали пять килограммов свежего мяса. Кроме того, вор съел приготовленную пищу и выпил бутылку шампанского. Ущерб составил 14 тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили, что телевизор в одном из городских ломбардов. Оперативники задержали ранее неоднократно судимого мужчину, который проживает на соседней улице. Во время обыска у него изъяли остальные украденные вещи.

Возбуждено уголовное дело. Жителю грозит до шести лет лишения свободы.