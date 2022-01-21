Три человека погибли в ДТП с грузовиком на кузбасской трассе

Фото: архив "КП" Фото: Екатерина РОМАНОВА

Три человека погибли при столкновении грузовика и кроссовера в Новокузнецком районе. Об этом «Комсомолке» рассказали в ГИБДД Кузбасса.

Авария произошла в четверг, 20 января, в 17.25 в районе 19 км дороги Кузедеево-Мундыбаш - Таштагол. Водитель автомобиля Subaru Forester ехал из Таштагола в сторону Новокузнецка. На одном из поворотов он не справился с управлением и врезался в грузовой автомобиль Mercedes, который двигался во встречном направлении. Три человека, находившиеся в кроссовере, погибли.

- Водитель и пассажир автомобиля Subaru, который находился на переднем сиденье, погибли на месте, пассажир Subaru, находившийся на заднем пассажирском сиденье, получил травмы и был доставлен в больницу, где впоследствии скончался, - рассказали «Комсомолке» в ГИБДД.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.