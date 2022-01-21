В Кемерове жители не смогли уехать на маршрутке из-за болезни водителя. Фото: АПК.

В Кемерове жительница поселка Металлплощадка рассказала, что 19 января маршрутное такси № 144т не пришло по расписанию. Женщина отметила, что для жителей отдаленного района от города это единственный удобный общественный транспорт. Об этом горожанка сообщила на цифровой платформе «Кузбасс Онлайн».

- Возможно, как-то решить эту проблему, ведь люди работают и учатся, а уехать просто не на чем? Автобус 144 - не решение, так как он идет на Ленинградский с другой стороны через весь город, - уточнила жительница.

Представители платформы пояснили, что 19 января невыполнение рейсов произошло по причине болезни водителя. Также уточнили, что 20 января транспорт продолжил работать по маршруту в соответствии с графиком.