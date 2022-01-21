В Кемерове умер бывший первый замгубернатора Валентин Мазикин

В Кемерове на 77-ом году жизни скончался первый заместитель губернатора Кузбасса в 2001-2013 годах, Герой Кузбасса Валентин Мазикин. Об этом сообщили глава города Ленинск-Кузнецкий Константин Тихонов.

Фото: Инстаграм Константин Тихонов

Он выразил соболезнования родным и близким Валентина Петровича.

Причина смерти не уточняется.

Валентин Мазикин в 1970 году окончил горный факультет Кузбасского политехнического института. Он начинал путь в шахтерской отрасли с горного мастера, работал директором шахты, с 2001 до 2013 год был первым заместителем губернатора Кузбасса. Является почетным гражданином Кемеровской области, почетным работником угольной промышленности. Награжден Орденом Петра Великого, почетным знаком имени В. Н. Татищева «За пользу Отечеству» и другими наградами.