Житель Кузбасса сообщил в полицию о вымышленном преступлении из-за страха перед женой

В Белове мужчина сообщил в полицию о вымышленном преступлении из-за страха перед женой. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

В дежурную часть поступил звонок о том, что во дворе дома кто-то вскрыл автомобиль и украл вещи. На место выехал участковый уполномоченный полиции, который обнаружил никем не тронутую машину, а рядом с ней разгневанную женщину - супругу звонившего.

Выяснилось, что муж и жена поссорились, после чего мужчина ушел в гости к друзьям. Супруга узнала, где он, приехала туда и начала пинать по колесу его машины, чтобы сработала сигнализация, и муж вышел для выяснения отношений. Испугавшись жены, житель Белова решил вызвать полицию. Он позвонил в единую диспетчерскую службу и сообщил ложную информацию.

В отношении беловчанина был составлен административный протокол. Мужчине придется выплатить штраф в размере 1 000 рублей.

В полиции напомнили, что за ложные вызовы предусмотрены штрафы до 1 500 рублей. Кроме того, нарушители будут обязаны возместить материальные затраты на отработку их сообщения. По данным информационного центра ГУ МВД по Кемеровской области, в 2021 году полицейские привлекли к ответственности за ложные вызовы специализированных служб 917 человек.