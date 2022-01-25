В кузбасском городе произошло ДТП с участием катафалка. Фото: ВКонтакте/dtp_42kuzbass.
Накануне в Мысках прощальный кортеж столкнулся с легковым автомобилем в районе автовокзала. Очевидец опубликовал фото с места происшествия в соцсети.
В УГИБДД по Кузбассу сообщили, что предварительно установлено, что водитель прощального кортежа не уступил дорогу встречному Chevrolet Lacetti на нерегулируемом перекрестке при повороте налево.
В результате автомобили столкнулись, причинен материальный ущерб. В автоаварии никто не пострадал.