В кузбасском городе произошло ДТП с участием катафалка. Фото: ВКонтакте/dtp_42kuzbass.

Накануне в Мысках прощальный кортеж столкнулся с легковым автомобилем в районе автовокзала. Очевидец опубликовал фото с места происшествия в соцсети.

В УГИБДД по Кузбассу сообщили, что предварительно установлено, что водитель прощального кортежа не уступил дорогу встречному Chevrolet Lacetti на нерегулируемом перекрестке при повороте налево.

В результате автомобили столкнулись, причинен материальный ущерб. В автоаварии никто не пострадал.