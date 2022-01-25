В Кемерове пропала 15-летняя девушка

В Кемерове бесследно исчезла 15-летняя школьница. Ориентировку на пропавшую распространил поисковый отряд «Лиза Алерт Кузбасс».

Сообщается, что 25 января девочка-подросток ушла из дома и не вернулась.

Приметы школьницы: рост 175 см, нормального телосложения, волосы черные, глаза карие.

Девушка была одета в куртку салатового цвета, серую толстовку с капюшоном, светло-голубые джинсы, черные ботинки.

Всех, что знает что-либо о местонахождении несовершеннолетней, просят сообщить по телефону 8-800-700-54-52 или 112.