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Происшествия25 января 2022 7:56

Пострадала женщина: в Кемерове маршрутку вынесло на трамвайные пути

Водитель пытался избежать столкновения с пешеходом
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Пострадала женщина: в Кемерове маршрутку вынесло на трамвайные пути. Фото: ВКонтакте/dtp_42kuzbass.

Пострадала женщина: в Кемерове маршрутку вынесло на трамвайные пути. Фото: ВКонтакте/dtp_42kuzbass.

В Кемерове накануне в 19.25 произошло ДТП на улице Дзержинского, в котором пострадала женщина. В ГИБДД города сообщили, что водитель маршрутки № 4 пытался избежать столкновения с пешеходом, который переходил дорогу.

В ведомстве уточнили, что водитель ПАЗ двигался по улице Дзержинского в сторону улицы Ноградской. 62-летний мужчина наехал на 42-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП жительница получила травмы, ее госпитализировали.