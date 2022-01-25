Пострадала женщина: в Кемерове маршрутку вынесло на трамвайные пути. Фото: ВКонтакте/dtp_42kuzbass.

В Кемерове накануне в 19.25 произошло ДТП на улице Дзержинского, в котором пострадала женщина. В ГИБДД города сообщили, что водитель маршрутки № 4 пытался избежать столкновения с пешеходом, который переходил дорогу.

В ведомстве уточнили, что водитель ПАЗ двигался по улице Дзержинского в сторону улицы Ноградской. 62-летний мужчина наехал на 42-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП жительница получила травмы, ее госпитализировали.