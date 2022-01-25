В Кемерове установили новые дорожные камеры для фиксации нарушений

Фото: ГИБДД Кузбасса

В Кемерове установили новые дорожные камеры для слежения за нарушителями Правил дорожного движения. Об этом рассказали в ГИБДД Кузбасса.

Камеры автоматической фиксации нарушений оборудованы на улице Волгоградской в районе дома № 15 и на бульваре Строителей в районе дома № 16. Приборы способны распознавать водителей, которые не пропускают пешеходов.

В Госавтоинспекции напомнили, что, приближаясь к «зебре», автолюбители обязаны уступить дорогу пешеходам, которые переходят дорогу или только вступили на проезжую часть. Продолжить движение можно, только убедившись в отсутствии людей на дороге.

В 2021 году из-за нарушений правил проезда пешеходных переходов в Кузбассе произошло 245 ДТП, в результате которых 13 человек погибли и 248 получили травмы. За год сотрудники ГИБДД пресекли более 26 тысяч случаев непредоставления водителями преимущества в движении пешеходам. С помощью камер было выявлено 300 подобных нарушений.