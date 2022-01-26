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Общество26 января 2022 4:22

В Кузбассе выявили 392 новых случая коронавируса

В регионе с начала пандемии заболели более 92 тысяч человек
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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В Кузбассе выявили 392 новых случая коронавируса.

В Кузбассе выявили 392 новых случая коронавируса.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 392 человек. Региональный оперштаб сообщает, что скончались восемь пациентов с коронавирусом.

У всех восьмерых умерших развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 259 пациентов.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 92 482 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 84 508 выздоровели, 1 864 скончались, 18 120 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.