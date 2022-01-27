В Кемерове из-за коронавируса изменили работу приемной по вопросам выкупа домов частного сектора

Фото: администрация г. Кемерово

В Кемерове из-за ситуации с коронавирусом скорректирована работа общественной приемной по вопросам выкупа домов частного сектора, подлежащего сносу. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Приемная, расположенная на улице 9 Января, 12, по-прежнему открыта по будням с 9.00 до 17.00, однако вход для жителей теперь ограничен.

- Вход в приемную - только по одному человеку. Каждый час - дезинфекция помещения, - сообщили в администрации.

На входе у посетителей измеряют температуру, в здание установлены санитайзер и антивирусный рециркулятор.

В мэрии подчеркнули, что любые вопросы относительно выкупа домов можно задать и по телефону колл-центра администрации города - 36-23-21 (по будням с 9.00 до 17.00).