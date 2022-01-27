В Кузбассе средняя зарплата превысила 49 тысяч рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

По данным Кемеровостата, за ноябрь 2021 средняя зарплата в Кузбассе составила 49 416 рублей, что на 14,3% больше показателей за ноябрь 2020 года.

Самая высокие зарплаты зафиксированы в таких сферах, как добыча угля - 77 865 рублей, научные исследования и разработки - 73 706 рублей, финансовая и страховая деятельность - 65 075 рублей, добыча металлических руд - 63 189 рублей, ремонт и монтаж машин - 63 091 рубль, металлургия - 59 461 рубль, производство химических веществ и химических продуктов - 59 031 рубль, производство машин и оборудования - 58 937 рублей, производство, передача и распределение электроэнергии - 57 512 рублей.

Наименьшая заработная плата у сотрудников общепита - 25 754 рублей, полиграфистов - 21 046 рублей, производителей кожи - 18 020 рублей, производителей одежды - 14 917 рубля.