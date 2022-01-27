В кузбасском городе столкнулись КамАЗ и легковушка

В Ленинске-Кузнецком произошло ДТП с участием КамАЗа и легкового автомобиля. Очевидцы выложили в соцсети фото с места аварии.

Фото: ЧП Ленинск-Кузнецкий 112 / ВКонтакте

На кадрах видно, что передняя часть иномарки оказалась смята под весом грузовика.

В ГИБДД Кузбасса корреспонденту «Комсомолки» рассказали, что инцидент произошел на проспекте Ленина. По предварительным данным, 34-летний водитель Audi не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с КамАЗом, за рулем которого сидел 62-летний мужчина.

Предварительно установлено, что пострадавших в ДТП нет.