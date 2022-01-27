Жители Новокузнецка попросили власти не закрывать роддом в Новоильинском районе

Фото: сайт change.org.

Жители Новокузнецка составили петицию за сохранение роддома № 3 в Новокузнецке. Она размещена на сайте change.org.

В петиции говорится, что согласно приказу Министерства здравоохранения Кузбасса, с 26 января прекращается госпитализация пациенток в акушерский стационар ГАУЗ «Новокузнецкая городская клиническая больница № 1 имени Г. П. Курбатова. На базе роддома будет развернуто сто коек для пациентов с коронавирусом.

- В Новокузнецке в 2019 году уже был закрыт один родильный дом под ковидное отделение. Был отдан под это дело и роддом близлежащего города Прокопьевск. Получается, на сегодняшний день на весь юг Кузбасса действуют всего три роддома, один из которых - родильный дом номер три - сейчас по приказу передают на антиковидные дела, - сказано в петиции.

Жители Новокузнецка переживают, что на всех рожениц юга Кузбасса останется всего два роддома. По мнению авторов петиции, большой поток рожениц, переполненность акушерских отделений могут негативно сказаться на качестве работы медперсонала. Новокузнечане попросили сохранить роддом действующим по своему прямому назначению.

По данным на 14.00 четверга, 27 января, петицию подписали 972 человека.