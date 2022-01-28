Жительница Кузбасса ударила мужчину молотком из-за оскорблений в чате

Фото: архив "КП" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Белове будут судить горожанку, которая ударила мужчину молотком после ссоры в интернете. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

35-летняя женщина заступилась за свою подругу, которую мужчина оскорбил в общем чате знакомств. В ответ мужчина оскорбил и саму заступницу. Они пытались выяснить отношения в мессенджере, но так и не смогли достигнуть понимания. Тогда женщина назначила оппоненту встречу на улице. Туда она пришла с молотком и в ходе конфликта ударила им мужчину несколько раз.

Беловчанин был госпитализирован. Врачи диагностировали ему раны головы, повреждение легкого, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью. При этом пострадавший скрывал правду и утверждал, что стал жертвой нападения неизвестных. Но полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснили, что горожанина избила оппонентка по интернет-переписке.

Сейчас материалы дела направлены в суд. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.