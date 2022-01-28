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Общество28 января 2022 5:45

В Кузбассе режим «черного неба» продлили до 31 января

Анастасия СЕРГЕЕВА
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Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Ирина РОМАНОВА

В Кузбассе режим неблагоприятных метеорологических условий продлили до 31 января. Об этом говорится на сайте министерства природных ресурсов и экологии.

В сообщении сказано, что по прогнозам синоптиков в регионе ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в воздухе. В связи с этим в Кемерове, Новокузнецке, Новокузнецком районе и Прокопьевске режим «черного неба» продлен до понедельника, 31 января. На этот период предприятиям рекомендовано сократить выбросы в атмосферу.

Напомним, что режим НМУ был введен в Кузбассе 19 января и с тех пор продлялся несколько раз.

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