В Кузбассе режим «черного неба» продлили до 31 января

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В Кузбассе режим неблагоприятных метеорологических условий продлили до 31 января. Об этом говорится на сайте министерства природных ресурсов и экологии.

В сообщении сказано, что по прогнозам синоптиков в регионе ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в воздухе. В связи с этим в Кемерове, Новокузнецке, Новокузнецком районе и Прокопьевске режим «черного неба» продлен до понедельника, 31 января. На этот период предприятиям рекомендовано сократить выбросы в атмосферу.

Напомним, что режим НМУ был введен в Кузбассе 19 января и с тех пор продлялся несколько раз.