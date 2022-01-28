В Кузбассе мужчина убил жену лопатой и отправился в магазин. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе вынесли приговор 47-летнему жителю Прокопьевска, который убил супругу лопатой. Об этом сообщает региональный Следком.

В ведомстве рассказали, что у себя дома мужчина выпивал алкоголь в компании супруги. Во время застолья завязалась перепалка между четой, и женщина оскорбила мужчину. Тот в ответ ударил ее лопатой. После отправился в магазин и рассказал продавцу, что убил супругу и попросил вызвать медицинских работников. Прибывшие медики констатировали смерть горожанки.

Прокопчанина задержали, он сотрудничал со следствием и признал вину. Ранее мужчина уже отбывал наказание за убийство. Суд назначил ему восемь лет лишения свободы в колонии особого режима.