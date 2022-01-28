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Общество28 января 2022 10:58

Синоптики Кузбасса рассказали о холодном феврале

Температура будет опускаться ниже нормы
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Синоптики Кузбасса рассказали о холодном феврале.

Синоптики Кузбасса рассказали о холодном феврале.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Кемеровского гидрометцентра рассказали, что в Кузбассе ожидается холодный февраль. Особенно в начале месяца температура будет ниже климатических норм.

Также за счет длительности светового дня период от минимумов до максимумов температуры становится более продолжительным. Кроме того, ожидается существенная разница между дневными и ночными температурами из-за увеличения светового дня и солнечной радиации.

Напомним, что специалисты рассказали, что в последние выходные января не стоит ждать тепла. В регионе похолодает до -34 градусов.

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