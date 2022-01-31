В Кузбассе подросток и молодая женщина получили сроки за кражу металлической плиты

Фото: архив "КП" Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе 22-летняя женщина и 15-летний подросток признаны виновными в краже металлических изделий. Об инциденте рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

Парень пробрался в чужой дом и сорвал с печи металлическую плиту и дверцы. Однако унести один он это не смог и позвал на помощь знакомую. Вдвоем они перенесли краденное на носилках во двор к женщине. Потом они вернулись в чужой дом и срезали еще и металлические отопительные трубы. Все это они сдали в пункт приема. Соседи заметили парочку и вызывали полицию. Женщину и подростка поймали. Выяснилось, что оба они ранее уже привлекались к уголовной ответственности.

Суд назначил подростку один год лишения свободы условно с испытательным сроком, женщине – 1 год 6 месяцев общего режима с отсрочкой исполнения наказания. Она отправится за решетку, когда ее ребенку исполнится 14 лет.