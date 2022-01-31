В Кемерове житель взял кредит в 1,2 миллиона рублей и отдал его мошенникам. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Кемерове 53-летний житель поверил «сотруднику службы безопасности» и лишился более 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кузбассу.

В ведомстве рассказали, что накануне мужчине позвонил лжесотрудник службы безопасности банка. Звонивший сообщил жителю, что злоумышленники пытаются оформить кредит от его имени. Он убедил кемеровчанина, что сможет приостановить банковскую операцию, но для этого мужчине нужно взять «зеркальный» кредит и перевести деньги на «безопасный счет», после этого он сможет вернуть средства обратно.

Кузбассовец выполнил все инструкции и перечислил деньги на указанный счет. После он попытался связаться с консультантом, но тот перестал отвечать на звонки. Горожанин понял, что попался на удочку мошенников и обратился в полицию.

Сотрудники уголовного розыска устанавливают подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.