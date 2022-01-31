821 новый случай: в Кузбассе снова установлен антирекорд по заболеваемости коронавирусом

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

За сутки в Кузбассе выявлен 821 случай заражения коронавирусной инфекцией - это на 65 больше, чем днем ранее. Данные на утро 31 января опубликовал региональный оперштаб.

За сутки умерли девять человек с COVID-19: пять женщин и четыре мужчины. Самому молодому погибшему было 39 лет. У мужчины болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, желудочно-кишечного тракта, ожирения. Он проживал в Тяжинском муниципальном округе.

За весь период пандемии в Кузбассе инфекция была выявлена у 95 640 человек, из них 85 733 выздоровели, 1 904 скончались, 8003 пациентов находятся на лечении.