В Кузбассе снизилась младенческая смертность. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

В Кузбассе за минувший год упал показатель младенческой смертности. Специалисты Росстата отметили, что в 2021 году она снизилась на 4,7% в сравнении с 2020 годом.

Так с января по декабрь прошлого года в Кемеровской области умер 121 малыш в возрасте до года, а в 2020 году - 127. По данным статистики, Кузбасс по младенческой смертности занимает 4 место из 10 по Сибирскому федеральному округу.

Также отмечено, что антирекорд по Сибири зафиксировали в Красноярском крае - 153 ребенка, самые низкие показатели в Республике Алтай - 20 детей.