Кемерово
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
-22°
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество31 января 2022 5:21

В Кузбассе снизилась младенческая смертность

Об этом сообщили специалисты Росстата
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Кузбассе снизилась младенческая смертность.

В Кузбассе снизилась младенческая смертность.

Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

В Кузбассе за минувший год упал показатель младенческой смертности. Специалисты Росстата отметили, что в 2021 году она снизилась на 4,7% в сравнении с 2020 годом.

Так с января по декабрь прошлого года в Кемеровской области умер 121 малыш в возрасте до года, а в 2020 году - 127. По данным статистики, Кузбасс по младенческой смертности занимает 4 место из 10 по Сибирскому федеральному округу.

Также отмечено, что антирекорд по Сибири зафиксировали в Красноярском крае - 153 ребенка, самые низкие показатели в Республике Алтай - 20 детей.

0