Опубликовано видео, на котором вандалы громят бульвар Строителей в Кемерове

Фото: Регион-42 Кемерово / ВКонтакте

Сегодня в соцсетях появилось видео, на котором несколько молодых людей переворачивают мусорные баки и ломают уличные фонари. Автор видео утверждает, что это происходит на бульваре Строителей в Кемерове.

- Два вандала разносят бульвар Строителей. Стыдно за таких. Может им штраф какой выпишут, - написал автор ролика.

Фото: Регион-42 Кемерово / ВКонтакте

На кадрах молодые люди переворачивают мусорный бак, играют в футбол плафоном он уличного светильника, который они только что сами сломали. Все это они сами снимают на видео.

Пользователи в соцсетях осудили действия молодых людей.

В полиции пока никак не прокомментировали инцидент.