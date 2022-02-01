Агрокиберпонедельник: оборудовать ферму можно на 40% дешевле

Фото: Россельхозбанк.

На онлайн-платформе Свое Фермерство стартовал первый «агрокиберпонедельник», то есть распродажа в сфере сельского хозяйства. Акция продлится 2 недели - до 14 февраля включительно. Маркетплейсы аграрной направленности участвуют в подобных распродажах впервые. Пользователям маркетплейса svoefermerstvo.ru доступны более двух тысяч товаров со скидками.

В преддверии нового аграрного сезона в поле внимания фермеров-растениеводов традиционно находится почвообрабатывающая и посевная техника. В этих категориях есть предложения со скидками до 30%. Например, с такой скидкой можно приобрести орудие для обработки почвы Дискатор БДМ. Плуги, дисковые бороны и культиваторы можно купить на 10% дешевле обычного. С аналогичной скидкой можно приобрести и посевные комплексы.

В каталоге сельхозживотных представлены породы бычков, овец, телят, коз, баранов и других животных со скидками до 20%. Такие популярные в животноводстве породы коров, как красная степная и калмыцкая, можно приобрести со скидкой до 12%.

Также аграриев ждут интересные предложения в кормах: на сено скидки до 20%, на кормовые добавки - до 35%. Сейчас на маркетплейсе представлено порядка 250 наименований СЗР с максимальным дисконтом до 40%, а также 150 наименований удобрений с максимальным дисконтом 37%.

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