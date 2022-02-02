В Кемерове началось строительство мемориала Героям-сибирякам

Фото: инстаграм Сергей Цивилев

В Кемерове рядом с Президентским кадетским училищем начали возводить мемориал Героям-сибирякам. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Сейчас на месте вбивают свои – они понадобятся для установки 12-метрового памятника кузбассовцу Николаю Масалову, который спас из-под обстрела в Берлине немецкую девочку. Монумент будет располагаться в центре большого комплекса, посвященного не только жителям Кузбасса, но и всем сибирякам - фронтовикам и труженикам тыла.

Фото: инстаграм Сергей Цивилев

- Вдоль дороги к памятнику мы установим 12 пилонов с именами героев Советского Союза, России и полных кавалеров Ордена Славы всех сибирских регионов. Также в состав комплекса войдут виртуальный филиал музея воинской славы России и храм Александра Невского, - рассказал Сергей Цивилев.