В кузбасском городе школьник провалился в колодец

Фото: инстаграм prokopievsk_ru

В Прокопьевске ребенок по дороге из школы домой провалился в колодец. Об этом в соцсетях сообщила мать пострадавшего.

- Люк этот находится в непосредственной близости от школы № 45, корпуса младшей школы и жилого дома ул. Микрорайон 10-й, д.3, - написала жительница Прокопьевска.

Фото: инстаграм prokopievsk_ru

Она сообщила, что крышка у колодца не приварена, и, по всей видимости, съехала и опрокинулась, когда ребенок наступил на нее ногой. По словам женщины, если бы на помощь не пришли старшеклассники, то ее сын упал бы в колодец глубиной около трех метров. Женщина также опубликовала снимки, на которых видно, что ребенок травмировался при падении.

Мать пострадавшего намерена обратиться с жалобой в управляющую компанию.