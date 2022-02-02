В Кузбассе выявили 1010 новых случаев коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе статистика по суточному приросту пациентов с коронавирусом продолжает бить рекорды. В регионе за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 1010 человек. Региональный оперштаб сообщает, что скончались восемь пациентов с коронавирусом.

У всех восьмерых умерших развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. За прошедшие сутки в регионе выздоровел 301 пациент.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 97 562 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 86 322 выздоровели, 1 919 скончались, 19 762 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.