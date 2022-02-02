Кузбасские медики назвали симптомы коронавируса, при которых надо обратиться к врачу

Фото: архив "КП"

Повышенная температура, затрудненное дыхание и учащенный пульс - главные симптомы, при которых больным коронавирусом требуется обратиться к врачу. Об этом рассказали главный областной специалист по терапии и общей врачебной практике Лариса Токарева и заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи взрослому населению Кемеровской городской клинической больницы № 4 Оксана Мирошниченко в ходе прямого эфира Минздрава.

Эфир был посвящен теме лечения COVID-19 на дому. Медики сообщили, что больных коронавирусом должны насторожить три симптома. Первый - высокая температура (выше 38 градусов), не спадающая более трех дней.

Вторым признаком является частота дыхания. По словам кузбасских врачей, нормальным является количество вдохов до 22 в минуту.

Также болеющим нужно следит за своим пульсом - он должен быть не выше 90.

В случае ухудшения состояния жителям Кузбасса рекомендовали сообщить об этом в колл-центр или медикам, которые обзванивают болеющих.