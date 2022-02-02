Экс-замглавы Таштагольского района попал под суд за получение взяток. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе перед судом предстанет 35-летний бывший заместитель главы Таштагольского муниципального района. Следком по Кемеровской области сообщает, что чиновник обвиняется в десяти преступлениях, среди них получение взяток в крупном размере и служебный подлог.

Так, в декабре 2020 года экс-замглавы вступил в сговор с 55-летней директором одного из предприятий, которая предложила руководителю коммерческой фирмы сделку за некую сумму, а именно заключить контракты по приобретению квартир в четырех многоэтажных жилых домах с его строительными организациями.

Директор фирмы согласился и передал сообщникам 305 тысяч рублей. Ранее предприниматель построил многоквартирные дома без наличия соответствующей документации. О преступной деятельности чиновников стало известно сотрудникам УФСБ России по Кемеровской области.

Кроме того, в июле 2020 года экс-замглавы дал указания 55-летней сообщнице заключить контракты с другим предпринимателем на обустройство спортплощадок в школах и за взятку в 1,676 миллиона рублей беспрепятственно совершить приемку. Другой бизнесмен передал сообщникам 378 тысяч рублей за монтаж и ремонт спортивного оборудования в районных школах.

Со следствием экс-замглавы не сотрудничал, вину не признал. 55-летняя директор унитарного предприятия со следствием сотрудничала, вину признала, заключила досудебное соглашение. В отношении женщины уголовное дело рассматривается в суде.