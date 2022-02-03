В Кузбассе представители власти будут проводить прямые линии в соцсетях

В Кузбассе главы городов и районов, а также руководители министерств будут проводить прямые линии в соцсетях – чтобы общаться с жителями региона. Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

Первым трансляцию на своей странице в Instagram провел глава Гурьевского муниципального округа Станислав Черданцев. За час ему поступило более 40 сообщений.

- Жителей интересовали вопросы, связанные с общественным транспортом, дистанционным школьным обучением, трудоустройством и другими темами, - пояснили в пресс-службе АПК.

Руководитель Центра управления регионом Евгений Романов отметил, что год удалось в шесть раз сократить время ответа от администрации муниципалитета на сообщения в соцсети: в январе 2021 года на это уходило 6 часов, в январе 2022 года - меньше часа.

- Главная цель проекта — выстроить дополнительный канал коммуникации между жителями и властью, чтобы кузбассовцы могли в режиме онлайн задавать вопросы и получить на них ответы, – пояснили в пресс-служба АПК.