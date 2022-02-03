В Кемерове у ковидного госпиталя собака несколько месяцев ждет своего хозяина

Фото: 6 рукопожатий Кемерово | Кемерово online

В Кемерове у ковидного госпиталя, расположенного в Кировском районе, поселилась собака. Местные жители прозвали ее «Хатико», так как считают, что пес ждет своего хозяина, который скончался от коронавируса.

Жители Кировского района опубликовали в соцсетях снимки собаки. По их словам, животное дежурит у входа в терапевтический корпус уже около трех месяцев. Другие очевидцы рассказывают, что местный «Хатико» живет у госпиталя значительно дольше – 1,5 года. Местные жители подкармливают пса и даже соорудили для него будку. Люди говорят, что животное не агрессивное, но и не дает людям подойти к себе.