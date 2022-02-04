В Кемерове изменят работу светофора на пересечении проспектов Октябрьского и Притомского

Фото: администрация г. Кемерово

В Кемерове с 4 февраля изменят схему пофазного разъезда на пересечении проспектов Октябрьского и Притомского. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

С сегодняшнего дня поменяется очередность фаз светофора и будет добавлена фаза, позволяющая пешеходам бесконфликтно переходить через проспект Октябрьский. В ЦОДД считают, что такие меры позволят повысить уровень безопасности пешеходного движения, а также сделать более эффективным разъезд транспорта на перекрестке.

Движение на пересечении будет осуществляться следующим образом:

1 фаза - движение транспорта по проспекту Советскому и по проспекту Притомскому стрелка вправо, пешеходный переход через улицу Соборная;

2 фаза - движение транспорта по проспекту Октябрьский и по улице Соборной стрелка вправо, пешеходный переход через проспекту Притомский;

3 фаза - движение транспорта по улице Соборной и по проспекту Притомский;

4 фаза - движение транспорта по улице Соборной без стрелки направо и движение транспорта по проспекту Притомский, пешеходный переход через проспект Октябрьский.