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Звезды4 февраля 2022 3:05

Григорий Лепс дал концерт в Кемерове, несмотря на высокую температуру

Анастасия СЕРГЕЕВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Фото: gvleps / Instagram

Фото: gvleps / Instagram

Певец Григорий Лепс выступил в Кемерове, несмотря на высокую температуру. О плохом состоянии артист написал в своем Instagram.

Выступление состоялось вечером 3 февраля в СК «Арена». Певец вышел на сцену и провел полноценный концерт. Только после шоу Лепс признался, что ему пришлось работать в больном состоянии.

- Приболел немного, температура 38,2, но все же концерт состоялся. Надеемся, вам понравилось, - написал он в Instagram.

Поклонники пожелали Григорию крепкого здоровья и скорейшего выздоровления.

- Григорий Викторович, берегите себя! Но в этом весь Вы. Несмотря на недомогание, концерт состоялся! На такое способен настоящий артист, - написал один из фанатов.